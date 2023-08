Jacob Schopf steht am Ufer in der Abendsonne. Noch ist alles ruhig, doch der junge Potsdamer Kanut spürt ein leichtes Kribbeln: "Klar, eine Heim-WM ist besonders. Freunde und Familie kommen, aber auch Menschen, die der Kanu-Rennsport sonst nicht so interessiert. Hier werben wir für unseren Sport."

"Ich kann endlich wieder was sehen, weil Max Lemke, der jetzt vor mir sitzt, etwas kleiner ist", sagt Schopf lachend und ergänzt: "Nein, im Ernst, wir harmonieren besser, die Trainingszeiten sind schnell. Natürlich sitzen immer noch dieselben vier Leute im Boot, aber es fühlt sich anders an. Wir wollten die Druckkurven im Wasser besser übereinander legen, also den Peak der Kraftkurve. Das haben wir umgesetzt."

Schopf geht mit einem der Traditionsboote an den Start, dem Kajak-Vierer der Herren, ein Boot, das im vergangenen Jahrzehnt ein Medaillen-Garant war. Kurz vor der WM wurde personell umgesetzt, der Vierer musste sogar umgebaut werden, denn die Boote sind kaum schmaler als die Hintern der Sportler. Werden Sitzplätze verändert, muss auch am Material gefeilt werden.

In einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele 2024, gut einen Monat später die Paralympics. In Brandenburg dürfen sich knapp 60 Sportlerinnen und Sportler Hoffnungen auf ein Ticket für Paris machen. 15 Medaillen sind die Zielvorgabe. Von Thomas Juschus

Duisburg ist so etwas wie die deutsche Heimstrecke, viele Lehrgänge und Kaderüberprüfungen finden dort statt. Auch deswegen, um den Kopf noch einmal freizubekommen, hat sich die Mannschaft in München vorbereitet, erklärt der 24-jährige Schopf: "In München ist das Wasser extrem hart. Es ist ein gutes Gefühl jetzt in Duisburg bei weichem Wasser zu paddeln, da geht alles viel schneller an. Außerdem pusht so ein Ortswechsel, du hast das Gefühl, dass es auch wirklich losgeht."

In München ist das Wasser deutlich kalkhaltiger und der Grund flacher, wodurch es sich für die Athleten härter anfühlt. In diesem letzten Trainingslager hat auch einer der Besten wieder in die Erfolgsspur gefunden, Sebastian Brendel – der "König der Canadier".