Lückenkemper will in der ungarischen Hauptstadt unbedingt das Finale am Montag (21.50 Uhr/ZDF) erreichen. "Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich möchte in so einem WM-Finale stehen", hatte die 26-Jährige im Vorfeld gesagt. 2017, 2019 und 2022 war sie jeweils im Halbfinale gescheitert.

Ebenfalls eine Runde weiter ist das deutsche Diskus-Trio um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz vom SC Potsdam. Vize-Europameisterin Pudenz sicherte am Sonntag in der Qualifikation mit erzielten 62,71 Metern ebenso wie die EM-Dritte Claudine Vita (Neubrandenburg/64,51) und Shanice Craft (Halle an der Saale/63,42) ihre Teilnahme an der Entscheidung am Dienstag (20.20 Uhr in der ARD-Sportschau).



An ihre Saisonbestleistungen kamen die DLV-Werferinnen in Budapest noch nicht heran. Pudenz musste etwas zittern und erreichte als Zehntbeste das Finale der stärksten zwölf Werferinnen. "Da muss im Finale auf jeden Fall mehr kommen. Das war ein Rantasten heute,

am Dienstag habe ich eine neue Chance. Ich hoffe, dass ich da frischer und fitter bin", sagte Pudenz in der ARD.

Die beste Weite verbuchte Olympiasiegerin Valarie Allman (USA) mit erzielten 67,14 Metern. Auch Titelverteidigerin Feng Bin (China/65,68m) und Europameisterin Sandra Perkovic (Kroatien/65,62m) kamen mühelos weiter und untermauerten ihre Rollen als Favoritinnen.