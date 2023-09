Der Karriereverlauf eines Fußballtorhüters ist mit keiner der anderen Positionen dieses Sports zu vergleichen. Als Feldspieler, der gerade von den Jugendabteilungen zum Profi-Kader stößt, ist es üblich, sich über Kurzeinsätze immer weiter in die Mannschaft zu spielen. Aus fünf Minuten werden zehn, aus zehn werden 20 bis 30, es folgt der erste Startelfeinsatz, womöglich nimmt man dann auch wieder auf der Bank Platz, um in ein paar Spielen erneut in die Rotation des Kaders zu kommen. Vom Joker zum Rotationsspieler, vom Rotationsspieler zur Stammkraft.

Vor noch zwei Monaten ist Tjark Ernst einer von vielen, von sechs, um genau zu sein. Anfang September entsteht das erste Mannschaftsbild der neuen Saison von Hertha BSC – es ist Kuriositätenkabinett, da sich der Kader der Berliner in einem völlig unfertigen Zustand befindet und dadurch fast schon grotesk unausgeglichen daherkommt. So sitzen gleich sechs Profi-Torhüter in erster Reihe nebeneinander: Tim Goller und Robert Kwasigroch, Alexander Schwolow, Oliver Christensen, Marius Gersbeck – und Tjark Ernst.

Dass es nicht bei jenem Torhüter-Überangebot bleiben würde, ist schon damals klar. Die Reihen lichten sich in kommenden Wochen. Der perspektivlose Schwolow, der von einer Leihe an den FC Schalke 04 zurückgekehrt war, verlässt den Verein in Richtung Lokalrivale Union Berlin. Rückkehrer Gersbeck wird Mitte Juli aufgrund eines Vorfalls im Sommertrainingslager in Österreich vom Verein suspendiert – der 28-Jährige ist Ende August wegen schwerer Körperverletzung angeklagt worden, die Hauptverhandlung wird Ende September geführt.

Vor einem Monat, nach bereits zwei absolvierten Ligaspielen in der neuen Saison, steht auch Christensen nicht mehr zur Verfügung. Der Däne wechselt in die Serie A zur AC Fiorentina. So wird aus einer einstigen Luxussituation zwischen den Pfosten ein handfestes Kaderproblem: mit Ernst, Kwasigroch und Goller stehen auf einmal nur noch drei Keeper bereit, die allesamt über keine Profi-Erfahrung verfügen.