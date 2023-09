Do 21.09.23 | 19:21 Uhr

Die drei Regionalligisten BFC Dynamo, Viktoria Berlin und Berliner AK bekommen es in der dritten Runde des Berliner Landespokals mit unterklassigen Gegnern zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend. Der BFC Dynamo reist zum Oberligisten SV Tasmania, Viktoria Berlin ist zu Gast beim Landesligisten BSV Heinersdorf und der Berliner AK fährt zum Berlin-Ligisten S.D. Croatia. Weitere Viertligisten sind nicht mehr im Wettbewerb vertreten.

Die Dokumentation zeigt die Geschichte und Gegenwart des Fußballvereins Makkabi Berlin. Anlass ist das DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg, das größte Spiel in der bisherigen Vereinsgeschichte. Die Begegnung hat eine historische Dimension, denn zum ersten Mal hat sich ein jüdischer Verein für den DFB-Pokal qualifiziert.

Auch Titelverteidiger TuS Makkabi steht vor einer lösbaren Aufgabe: Der Oberligist tritt beim Landesligisten Berolina Stralau an.

Gespielt wird die dritte Runde vom 13. bis 15. Oktober. Der Sieger des Landespokals darf in der Folgesaison in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals antreten. In der letzten Saison hatte Makkabi überraschend den Pokal gewonnen und sich damit für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Dort unterlag der Verein dem Bundesligisten VfL Wolfsburg.