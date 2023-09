Do 21.09.23 | 20:39 Uhr

Ich bin sehr überrascht gewesen, dass die Mannschaft gar nicht groß gehadert, sondern das cool weggesteckt hat. Sie hat es mir unheimlich leicht gemacht. Ich bin in eine intakte Mannschaft gekommen, die sehr fleißig und diszipliniert ist. Vorher wurde hier auch gute Arbeit geleistet.

Sie sprechen es an: Nach der Trennung von Heiner Backhaus hat es einige Unruhe in und um den Verein gegeben. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen und inwiefern hat das die Mannschaft beeinflusst?

Ich kenne Heiner ganz gut und wir haben uns vorher auch ein, zwei Mal ausgetauscht. Wir haben jetzt noch nicht telefoniert, aber das werde ich noch machen. Ich wollte, dass jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt. Was vorher hier war, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Da war ein angenehmes Klima, das hat mir gut gefallen. Und darin werde ich jetzt bestätigt. Rings um den Verein arbeiten gute Leute. Auch die Bedingungen sind sehr gut. Ich kannte auch die Mannschaft größtenteils schon. Der Spirit untereinander ist sehr gut. Auch die Fans können den Ausschlag geben, dass wir mal ein Spiel zu unseren Gunsten drehen. Es sind viele positive Faktoren.

Vor einigen Jahren überzeugte Rufat Dadashov beim BFC als eiskalter Torjäger. Nach Stationen in Deutschland und den USA ist er nun zurück in Berlin. Im Interview spricht er über wertvolle Amerika-Erfahrungen, die jüngste Trainer-Entlassung und Saisonziele.

"Für uns als Mannschaft kam die Trainer-Entlassung so plötzlich wie für alle anderen"

Sportlich hätte Ihr Start nicht besser laufen können. Im ersten Spiel gelang ein 3:0-Sieg gegen Babelsberg . Was hat Ihnen bei diesem Spiel schon gut gefallen und woran wollen Sie noch arbeiten?

Nach Ihrer Entlassung in Jena im Oktober 2021 waren Sie nicht mehr als Trainer aktiv. Was haben Sie seitdem gemacht?

Erstmal hat man ein bisschen Abstand gewonnen. Die Jahre davor waren nicht so leicht, wegen der Pandemie konnte man nicht reisen. Deshalb war ich viel unterwegs, aber nicht nur in der Freizeit. Ich habe zum Beispiel beim FC Bayern München hospitiert, bei Jochen Sauer, den ich noch von Hertha BSC kenne. Ich war auch in Paderborn. Auch bei Hertha, Union und anderen Vereinen habe ich beim öffentlichen Training zugeschaut. Man reflektiert sich auch selbst. Ich habe versucht, mir neue Impulse zu geben und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich habe über den Tellerrand hinausgucken können und das war für mich sehr positiv.