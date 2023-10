So 22.10.23 | 19:10 Uhr

Alba Berlin hat einen wichtigen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga geholt. Am Sonntag siegten die Berliner vor 6.818 in der Max-Schmeling-Halle gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Rasta Vechta mit 98:80 (54:44). Die Hauptstädter haben damit drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 18 und Tim Schneider mit 15 Punkten.

Alba-Trainer Israel Gonzalez gab dem zuletzt konstant agierenden Matt Thomas eine Pause. Ohne ihn erwischte sein Team einen katastrophalen Start. Die Berliner verwarfen fast alles und waren defensiv kaum anwesend. Nach sieben Minuten lagen die Gastgeber schon 6:23 zurück.