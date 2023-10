Offensivfeuerwerk beschert Alba Berlin klaren Sieg in Göttingen

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Basketball Bundesliga am fünften Spieltag einen Kantersieg gefeiert. Am Montagabend gewann die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez ihr Auswärtsspiel bei der BG Göttingen nach starker Leistung klar mit 113:77 (56:39). Grundlage für den nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg der Berliner, für die Khalifa Koumadje mit 21 Punkten zum Topscorer avancierte, war ein herausragendes erstes Viertel.

Von Beginn an dominierten die Berliner dieses allen voran offensiv. Mit guter Ballbewegung, schnellem Umschalten von Defensive auf Offensive und großer Treffsicherheit erzielten die Gäste allein in den ersten zehn Minuten 39 Zähler und erarbeiteten sich so eine bereits vorentscheidende 25-Punkte-Führung. Dabei fielen weder der verletzungsbedingte Ausfall von Yanni Wetzell, noch das rotationsbedingte Fehlen von Sterling Brown und Kresimir Nikic ins Gewicht.