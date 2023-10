Die Hauptstädterinnen begannen furios und lagen schon nach dem ersten Viertel mit 28:8 vorn. Bis zur Pause kam Göttingen zwar etwas heran, danach bauten die überlegenen Alba-Spielerinnen den Vorsprung aber nach und nach aus. Am Ende war es der bisher höchste Sieg des Teams in der Bundesliga, das seit der vergangenen Saison der höchsten deutschen Spielklasse angehört.

Flügelspielerin Tessa Stammberger sagte nach der Partie gegenüber rbb|24: "Wir freuen uns über diesen Sieg, sind wirklich gut ins Spiel gestartet. Aber was noch wichtiger war: Nach dem kleinen, spielerischen Tief im zweiten Viertel haben wir uns mit einer starken Defensiv- und einer effektiven Offensiv-Leistung selbst wieder ins Spiel zurückgebracht."

Nach drei Auswärtsspielen in Folge steht für die Alba-Frauen nun wieder ein Heimspiel an: Am kommenden Sonntag sind die Eisvögel Freiburg zu Gast in der Charlottenburger Sömmeringhalle.