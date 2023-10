Der 1. FC Union Berlin will nach einem Posting von Aissa Laidouni zum Nahost-Konflikt mit dem 26 Jahre alten Tunesier reden. "Wir werden das Gespräch mit Aissa noch suchen dazu. Das ist unser Umgang damit", sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit am Donnerstag bei der Pressekonferenz der Köpenicker zum Spiel an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Laidouni hatte am Montagabend ein Bild geteilt, das die Flagge der Palästinenser zeigte sowie betende Hände.