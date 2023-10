In Berlin stehen seit Freitag wieder die Wahlen zu den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres an. Dabei gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Erstmals werden bei den Teams die beste Frauen- und Männermannschaft getrennt gewählt.

So können sich bei den Männern die Berliner Basketballer Maodo Lo, Johannes Thiemann, Franz und Moritz Wagner sowie Niels Giffey, die bei der Weltmeisterschaft sensationell die Goldmedaille gewonnen hatten, Hoffnung auf eine Auszeichnung machen.

Bei den Frauen gehört das Team der Basketballerinnen von Alba Berlin zu den Favoriten. Die Berlinerinnen wurden in der letzten Saison Vierter in der Bundesliga. Auch Michelle Kroppen und Charlie Schwarz, die Team-Weltmeisterinnen im Bogenschießen wurden, haben gute Chancen auf den Titel "Team des Jahres".