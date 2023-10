Pal Dardai über ...

... die Niederlage gegen St. Pauli.

Die erste Hälfte haben wir verschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir mit Leidenschaft kompensiert, dass St. Pauli eine Mannschaft ist, die eine Klasse besser ist - so wie der HSV. Wir dürfen nach zuletzt zwei Siegen nicht direkt wieder vom Aufstieg reden. Wir befinden uns in einem Jahr, in dem wir etwas aufbauen wollen. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass die 90 Minuten eine Lehrstunde werden - auch für mich. Ich wollte sehen, wo die Mannschaft steht. St. Pauli und der HSV sind aus meiner Sicht in dieser Liga die Ausnahmeteams. Man hat gesehen: Fabian Reese und Haris Tabakovic wurden neutralisiert, Marten Winkler hatte keinen guten Tag. Der offensive Einsatz war nicht so wie sonst. Der Plan war es, in den ersten zehn Minuten mit körperbetontem Spiel und etwas Show das Stadion mitzureißen. Wir wollten alles geben und uns so in die Partie reinkämpfen - das haben wir nicht gemacht. Die Endphase war okay, das kam dann aber zu spät. Es war ein verdienter Sieg für St. Pauli, das muss man akzeptieren und daraus lernen. Zwei Siege aus drei Spielen sind aber auch okay.