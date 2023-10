Julian Nagelsmann begeht sein Heimdebüt als Bundestrainer im Berliner Olympiastadion. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, bestreitet die Nationalmannschaft am 18. November (20:45 Uhr) in der EM-Endspielarena in der Hauptstadt ein Testländerspiel gegen die Türkei. Damit ist der Jahresplan für die DFB-Auswahl komplett.

Die Premiere von Nagelsmann als DFB-Chefcoach und Nachfolger von Hansi Flick findet am 14. Oktober in Hartford gegen die USA statt. Drei Tage später steht die zweite Testpartie der Amerika-Reise in Philadelphia gegen Mexiko an. Nagelsmann wird sein Aufgebot für diese Spiele am Freitagvormittag bekannt geben.

Nach dem Duell gegen die Türkei folgt zum Jahresabschluss noch ein Testspiel am 21. November (20:45 Uhr) in Wien gegen Österreich zur EM-Vorbereitung. Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen für die EURO 2024 ausgelost. Deutschland ist als Gastgeber als Kopf der Gruppe A mit Spielen in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) gesetzt.