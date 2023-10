Fußball-Regionalliga - Cottbus kassiert späten Ausgleich im Spitzenduell in Greifswald

So 29.10.23 | 15:21 Uhr

Bild: imago images/Steffen Beyer

Im Spitzenduell in Greifswald zeigte Cottbus eine enttäuschende Leistung, lag jedoch trotzdem bis kurz vor Schluss in Führung. Erst in der 90. Minute trafen die Gastgeber zum Ausgleich und übernahmen so statt der Lausitzer die Tabellenführung.

Der FC Energie Cottbus hat am 12. Spieltag der Regionalliga Nordost den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Die Lausitzer kamen beim Greifswalder FC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und fielen somit auf den vierten Rang zurück, während die Gastgeber weiter ungeschlagener Tabellenführer sind. Den Treffer für Energie erzielte Tim Heike in der 55. Minute, für die Hansestädter gelang Soufian Benyamina in der 90. Minute der späte Ausgleich.

Kein Cottbuser Torschuss in der ersten Hälfte

Im Greifswalder Volksstadion sahen 1.000 mitgereiste Gästefans aus der Lausitz, wie ihre Mannschaft bereits früh unter Druck geriet. Nach etwas über einer Minute kamen die Hausherren zu ihrem ersten Abschluss, der es direkt in sich hatte. Manassé Eshele zog aus großer Distanz ab, traf mit seinem kraftvollen Abschluss jedoch nur das Lattenkreuz. Nur wenig später setzte sich dann der Greifswalder-Stürmer Soufian Benyamina an der linken Strafraumkante durch und versuchte es aus kurzer Distanz mit einem Schuss in die kurze Ecke. Energie-Keeper Alexander Sebald reagierte jedoch blitzschnell und verhinderte den Rückstand (3.). Nach dieser Anfangsoffensive ließ der Druck der Greifswalder zwar etwas nach, sie behielten aber trotzdem die Kontrolle. Die Gastgeber hatten deutlich mehr Spielanteile und diktierten das Tempo, während Cottbus nicht ins das gewohnte Ballbesitz-Spiel fand und in eine passive Rolle gedrängt wurde. Bis zur Pause verzeichnete das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz keinen einzigen Torschuss und hatte in der 29. Minute sogar noch ein bisschen Glück, nicht in Unterzahl geraten zu sein. Verteidiger Jonas Hildebrandt grätschte als letzter Mann den Greifswalder Benyamina um, bekam jedoch nur die gelbe Karte, weil der Schiedsrichter wohl nicht von der Verhinderung einer klaren Torchance ausging. Der Angreifer hatte den Ball kurz vor dem Foul zu einem Mitspieler auf dem Flügel abgelegt, statt selbst Richtung Tor zu gehen.

Führung aus dem Nichts – Ausgleich in letzter Minute

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte weiter den Gastgebern. Immerhin kam Energie in der 51. Minute durch Timmy Thiele zum ersten wirklichen Abschluss der Partie, der jedoch zentral weit über das Tor segelte. Doch nur wenige Minuten später gelang den Lausitzern dann wie aus dem Nichts der Treffer zur Führung. Phil Halbauer brachte eine Hereingabe in den Strafraum, wo Tim Heike völlig frei stand und zum 1:0 verwandelte (57.). Es war bereits sein zehnter Saisontreffer. Nach dem unerwarteten Tor kippte die Partie ein wenig. Greifswald schien plötzlich verunsichert, während Cottbus - von der Führung beflügelt - nun sicherer auftrat und mehr Druck nach vorne machte. Die völlige Kontrolle über das Spiel konnten die Gäste aber immer noch nicht übernehmen und hatten in der 71. Minute großes Glück, nicht den Ausgleich kassiert zu haben. Keeper Sebald lenkte einen Abschluss des eingewechselten Stürmers Guido Kocer an den Pfosten, von wo er dem Torhüter jedoch noch einmal an den Rücken prallte und fast über die Linie flog. Zehn Minuten später war es erneut Torwart Sebald, der Energies Führung gegen Kocer verteidigte. Der Greifswalder Angreifer kam nach einer Ecke zum Kopfball, Sebald war jedoch blitzschnell in der Ecke und parierte den Ball (81.). Doch den vielen Chancen der Greifswalder konnte selbst der starke Keeper irgendwann nicht mehr standhalten und so kassierte Cottbus kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Die Hansestädter kombinierten sich viel zu unbedrängt in den Strafraum der Gäste, wo Benyamina zum Abschluss kam und den Ball über die Linie drückte, obwohl Sebald sogar noch dran war (90.). Kurz danach folgte unter großem Jubel der Heimfans der Abpfiff im Volksparkstadion. Energie Cottbus verpasste es durch das Unentschieden, die Tabellenspitze zu übernehmen. Dort stehen weiter die bislang ungeschlagenen Greifswalder.

Bablesberg zieht an Energie vorbei

Von dem späten Unentschieden profitierte derweil auch ein Verfolger. Der SV Babelsberg 03 gewann am Sonntag sein Spiel gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) und zog somit in der Tabelle an Cottbus vorbei auf Rang drei. Dabei war die Partie vor 2.700 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion in der ersten halben Stunde lange ausgeglichen geblieben und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 38. Minute verursachte Hansas Keeper Max Hagemoser einen Strafstoß, als er in einer Eins-gegen-eins-Situation aus dem Kasten kam und SVB-Stürmer Daniel Frahn im Gesicht traf. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Tahsin Cakmak sicher zum 1:0 (39.). Danach gelang es den Babelsbergern in einer chancenarmen zweiten Hälfte die knappe Führung über die Zeit zu bringen und somit in der Tabelle oben anzuklopfen. Nur ein Zähler Rückstand haben sie auf Tabellenführer Greifswald.

