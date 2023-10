Viktoria Berlin und die VSG Altglienicke haben in der Fußball-Regionalliga-Nordost jeweils mit 5:0 gewonnen.

Viktoria empfing am Sonntag am 11. Spieltag den 1. FC Lok Leipzig und machte vor 725 Zuschauern im Stadion Lichterfelde schon in der ersten Halbzeit alles klar. Nach Treffern von Lucas Falcao (19. Minute, Elfmeter), Berk Inaler (23.), erneut Lucas Falcao (36., erneut per Elfmeter) und Nicola Hebisch (45.+5) ging es mit einem 4:0 in die Kabine. Den Endstand besorgte schließlich erneut Lucas Falcao (71.), dieses Mal aus dem Spiel heraus.

Während die Gäste aus Leipzig bis zum ersten der beiden absolut berechtigten Elfmeter noch auf Augenhöhe agierten, gestaltete Viktoria die Partie nach der Führung vollkommen überlegen und siegte auch in der Höhe verdient. In der Tabelle rückt das Team, das mit nur neun Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellt, auf Rang sechs vor.