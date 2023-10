Union Berlin bestreitet am Dienstag vor rund 73.000 Zuschauern im Olympiastadion seine Champions-League-Heimpremiere. Gegen Braga hoffen die Köpenicker auf die Wende: Ob sie nach fünf Pleiten in Folge wieder punkten können, hören Sie hier live.

Ausgerechnet vor dem ersten Champions-League-Heimspiel (Anstoß 18:45 Uhr, live und in voller Länge im rbb24 Inforadio) befindet sich der 1. FC Union Berlin in einem Tief. Zum ersten Mal in der Amtszeit von Urs Fischer hat die Mannschaft fünf Pflichtspiele in Folge verloren. Das einzige Tor im ganzen September gelang Robin Gosens bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg. "Ich war während der fünf Jahre nicht so euphorisch und ich werde in dieser Phase, wo es jetzt nicht so läuft, auch nicht zu Tode betrübt sein", äußerte sich der Trainer zur Situation. Es gelte trotzdem positiv zu bleiben: "Das ist eine Voraussetzung, um aus dieser Negativspirale rauszukommen."

Im Spielaufbau fehlen Robin Knoche und Rani Khedira, die verletzt pausieren. Ohne die beiden Akteure kam es zuletzt zu Unsicherheiten in der Abwehr, die nicht genug untereinander kommunizierte. Gerade die Neuzugänge müssen unter Beweis stellen, dass sie zusammen funktionieren. Erschwert wird das durch den vollen Köpenicker Terminkalender, der aktuell nicht ganz so viele gemeinsame Trainingseinheiten zulässt. "Wir haben zumindest versucht, uns bestmöglich zu regenerieren", so Fischer.

Unabhängig davon kann sich die Mannschaft auf lautstarke Unterstützung im Olympiastadion freuen. Die Ausweichspielstätte bietet zwar nicht die Vertrautheit des Stadions An der Alten Försterei, aber dafür deutlich mehr Platz. Das könnte im aktuellen Tief ein Vorteil sein. Fischer betonte in der Pressekonzeferenz am Montag: "Da braucht es diesen 12. Mann." Insgesamt 73.345 Fans werden Union anfeuern.