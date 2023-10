Die Premiere der "offenen Kategorie" für alle Geschlechter und Geschlechts-Identitäten beim Schwimm-Weltcup in Berlin ist abgesagt. Wie der Weltverband World Aquatics (WA) am Dienstag bekannt gab, seien die Rennen in der neuen Startklasse am kommenden Wochenende aus Mangel an Interesse aus dem Programm gestrichen worden. Bis zum Meldeschluss am vergangenen Samstag seien keine Meldungen für die vorgesehenen 50- und 100-m-Wettbewerbe eingegangen, erklärte der Verband.