Alba klettert in der Tabelle auf Platz zwei

Sieg in Tübingen

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Kurs. Die Berliner siegten am Montagabend beim Aufsteiger Tigers Tübingen mit 97:81 (49:49). Das Team von Trainer Israel Gonzalez rückt damit in der Tabelle wieder auf Platz zwei vor. Die ersten vier Teams der Liga sind aktuell punktgleich, Alba muss aufgrund des verlorenen direkten Duells nur Ulm den Vortritt lassen. Bester Berliner Werfer waren Justin Bean mit 15 und Gabriele Procida, Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje mit je 14 Punkten.