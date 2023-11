Damen-Basketball-Bundesliga - Alba Berlin verliert Spitzenspiel in Keltern denkbar knapp

Sa 04.11.23 | 20:24 Uhr

Bild: IMAGO/camera4+

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze vorerst verpasst. Die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera verlor am Samstagabend ihr Top-Spiel beim Tabellenführer Rutronik Stars Keltern knapp mit 63:65.

Alba startet stark

Dabei starteten die Berlinerinnen stark in das Wiedersehen mit ihren Halbfinal-Kontrahentinnen aus der Vorsaison. Angeführt von Forward Maggie Mulligan und Flügelspielerin Tessa Stammberger legten sie in den ersten Minuten prompt einen 11:2-Lauf hin. Besonders defensiv überzeugte Alba, erlaubte Keltern nur zwei Punkte in den ersten fünf Minuten und neun im ersten Viertel. Das zweite Viertel war anschließend nicht nur spielerisch, sondern auch mit Blick auf das Ergebnis ausgeglichen: 18:18 endeten die zweiten zehn Minuten, in denen allen voran auch Albas im Sommer verpflichtete Nationalspielerin Marie Bertholdt überzeugte. Mit 13 Punkten, sieben Rebounds und vier Assists bewies sie am Samstag einmal mehr ihre Vielseitigkeit und wurde hinter Deeshyra Thomas (15 Punkte) Albas beste Werferin.

Offensivfluss geht verloren

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie dann zunächst ausgeglichen. Allerdings ging den Berlinerinnen mit voranschreitender Spieldauer offensiv zunehmend das flüssige Zusammenspiel verloren. Hatten sie in der ersten Halbzeit noch starke zehn Korbvorlagen untereinander verteilt, verzeichneten Albas Akteurinnen in der zweiten Halbzeit nur noch vier solcher Assists. Auch deshalb ging den Berlinerinnen im Schlussviertel jegliche offensive Durchschlagskraft verloren. Dort tat Keltern das, womit zu Beginn des Spiels noch Alba geglänzt hatte: Die Gastgeberinnen aus Baden-Württemberg verteidigten zunehmend intensiver und ließen in den letzten zehn Minuten lediglich neun Alba-Punkte zu. Und weil sie selbst gleichzeitig 19 erzielten, drehte und gewann Keltern das Spitzenspiel schließlich. So bleiben die Vorjahresfinalistinnen weiterhin ungeschlagen, während Alba im siebten Saisonspiel der zweiten Bundesliga-Saison die ebenfalls erst zweite Saisonniederlage kassierte.