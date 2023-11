Nur 2:2 gegen Hannover - Führungen sind Herthas Kryptonit

Sa 25.11.23 | 08:21 Uhr | Von Marc Schwitzky

imago-images/Jan Hübner Audio: rbb24 Inforadio | 25.11.2023 | Tabea Kunze | Bild: imago-images/Jan Hübner

Erneut zeigt Hertha BSC ein zunächst gutes Spiel, erneut reicht es am Ende nicht für einen Sieg. Beim 2:2 gegen Hannover verspielen die Berliner abermals eine Führung und zeigen dabei altbekannte Probleme. Hertha kommt allmählich im Mittelmaß an. Von Marc Schwitzky

"In den letzten zwei Spielen haben wir zwei Punkte verloren, heute kann die Mannschaft also wieder etwas gutmachen", erklärte Pal Dardai vor der Partie gegen Hannover 96. Hertha BSC hatte zuvor Siege gegen Hansa Rostock (0:0) und den Karlsruher SC (2:2) liegen gelassen, allen voran das Unentschieden gegen den Karlsruher SC schmerzte, da die Berliner eine Führung noch verspielt hatten. Ein singuläres Phänomen ist das allerdings nicht. Vor dem Spiel gegen Hannover hatte Hertha aus acht Führungen nur fünf Siege geholt, einmal Unentschieden gespielt und zweimal verloren - Platz zwölf in Liga zwei. Und am Freitagabend kam der nächste Eintrag in jene so triste Statistik hinzu, nach einer 2:0-Führung gaben die Hauptstädter den Sieg durch noch zwei Gegentreffer her - 2:2 hieß es am Ende. Pech, könnte man meinen, doch die insgesamt vierte verspielte Führung der Saison legt andere Schlüsse nahe.

Dardais Plan geht zunächst auf

Dabei begann die Begegnung am 14. Spieltag überaus positiv für Hertha. Pal Dardai vertraute trotz gewisser Defizite derselben Elf wie schon gegen Karlsruhe. Der Ungar hatte seine Mannschaft bestens auf die hannoverische Spielweise eingestellt, vor allem das Aufbauspiel hatte er entschlüsselt. Die 96er wollen das Spiel eigentlich sehr ruhig und geordnet eröffnen, mit vor allem Marcel Halstenberg verfügen sie über eine sehr spielstarke Abwehr. Doch Hertha unterband jenes Aufbauspiel durch überaus aggressives Pressing. Eine Viererreihe aus Fabian Reese, Florian Niederlechner, Haris Tabakovic und Marten Winkler lief Hannovers Abwehr unermüdlich an. Dahinter rückte Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik ins zentrale Mittelfeld, um etwaige Lücken zu schließen. Das 3-3-4 gegen den Ball bereitete Hannover riesige Probleme.

Frei nach Jürgen Klopp

Daraus entstanden immer wieder hohe Ballgewinne, die Hertha allerdings zu selten effizient für sich nutzte. Doch selbst wenn der Ball nicht gut verarbeitet wurde und Hannover die erste Pressinglinie überspielte, war Hertha voll da. Die Berliner Doppelsechs lief zusammen mit jeweils einem Außenverteidiger Hannovers Zentrumsspieler permanent überaus aggressiv an, bügelte so jeden Ballverlust aus. Frei nach Jürgen Klopp, der einst über seinen Spielstil sagte, dass Gegenpressing "der beste Spielmacher der Welt" sei, da die daraus entstehenden Ballgewinne Räume öffnen, die sonst nur ein herausragender Dirigent im Mittelfeld erkennt. In der 29. Minute erzielte Hertha fast folgerichtig das 1:0 nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, dieses Mal wurde er zielstrebig in die Tiefe gespielt und über Umwege landete der Ball dann bei Niederlechner, der sehenswert per Direktabnahme traf. 15 Minuten später folgte das 2:0, erneut über Reese, der nach einem Bilderbuchkonter den mitgelaufenen Pascal Klemens bediente. Die 2:0-Führung zur Halbzeitpause war der verdiente Lohn dafür, dass der Plan von Trainer Dardai voll aufgegangen war. Die aggressive und laufintensive Manndeckung über den ganzen Platz stresste Gastgeber Hannover immens, trotz deutlich weniger Ballbesitz kontrollierte Hertha das Spiel aus der Defensive heraus – die Paradedisziplin des Pal Dardai.

Es passiert schon wieder

Dardai schafft es regelmäßig, einen sehr guten Plan A zu entwickeln und seine Mannschaft zunächst herausragend einzustellen. Nach den ersten 45 Minuten einer Partie wäre Hertha BSC Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Doch: in den zweiten 45 Minuten belegt die "Alte Dame" Tabellenplatz 17 – und das hat Gründe. Gründe, die sich auch gegen Hannover zeigten und im 2:2 mündeten. Das größte Problem ist, dass Hertha regelmäßig mit einer eigenartigen Passivität in zweite Durchgänge startet. Als würde die Angst, etwas zu verlieren, den Mut, etwas zu gewinnen, überlappen. Auch gegen Hannover war nach dem Pausentee weniger Entschlossenheit zu erkennen, Hertha traute sich kaum noch in das hohe Pressing, stellte die Niedersachsen erst ab der Mittellinie. Das führte in der 67. Minute zum Anschlusstreffer, da kein Herthaner es für nötig befand, den marschierenden Vorlagengeber Phil Neumann notfalls per Foul zu stoppen. Nach dem Gegentreffer drehte sich das Momentum, Hertha hatte Gegner und Stadion unnötigerweiser zurück in die Partie geholt und in der 80. Minute mit dem 2:2-Ausgleichstreffer den Preis dafür gezahlt. Erneut war die eigentlich gut aufgelegte Hertha-Defensive in einem entscheidenden Moment nicht wachsam genug, sodass ein langer Ball hinter die Abwehr reichte. In den Minuten bis zum Schlusspfiff mussten die Berliner bangen, nicht auch noch das 2:3 zu kassieren.

Willkommen im Mittelmaß der Liga

"Es ist zum Kotzen, dass wir schon wieder eine 2:0-Führung hergeben", fasste es Kapitän Toni Leistner nach dem Spiel treffend zusammen. Er und Niederlechner schoben jenen Umstand auf den Entwicklungsprozess der Mannschaft. Doch hat die abermalige Passivität wirklich etwas mit Entwicklung zu tun? Oder der Umstand, dass Hertha lange sehr gut verteidigt, um dann in wichtigen Momenten doch zu schlafen?

Fabian Reese war da deutlich kritischer. Hertha habe schon in den letzten Partien zu spüren bekommen, was passiert, "wenn wir zu tief drinstehen und zu schnell den Ball weggeben – dann denken wir am Ende: Verdammt, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben. Wir müssen cleverer mit dem Platz, der sich uns bietet, umgehen. Stattdessen haben wir uns einschnüren lassen und den Gegner wiederbelebt."

Führung ist Herthas derzeitiger Schwachpunkt

Fakt ist, dass sich Hertha mit diesem Unentschieden erneut nicht vom Fleck bewegt, es ist das dritte Remis in Folge. Eine Serie, die passend beschreibt, dass sich die Berliner nun langsam im Mittelmaß der Liga etablieren. Es ist beinahe schon paradox, dass das, was Fußballspieler am meisten wollen – in einer Partie zu führen – derzeit Herthas größtes Kryptonit darstellt. Zudem stellt sich die Frage, ob die aktuellen Probleme aus der Mannschaft oder aus dem Trainerteam kommen. Die Probleme der letzten Spiele sind stets dieselben und lassen allmählich den Schluss zu, dass es an gewissen Stellen nicht nur an Entwicklung, sondern auch klar an Qualität mangelt. Qualität, die womöglich in Person von verletzten Spielern wie Palko Dardai, Jeremy Dudziak oder Ibrahim Maza zurückkehrt, doch bis diese Frage beantwortet wird, ist die Hinrunde beendet – und damit womöglich auch die Hoffnungen auf einen Anschluss nach oben.

