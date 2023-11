Fußball-Bundesliga - Hoffnungsvolle Unioner treffen auf gehypte Leverkusener

In der Champions League gelang Union in Neapel zuletzt zwar ein Achtungserfolg, zu Tabellenführer Leverkusen reisen sie dennoch als krasser Außenseiter. Nicht nur wegen Trainer Xabi Alonso hat sich rund um Bayer eine große Begeisterung entwickelt.



Bayer Leverkusen ist vor dem elften Spieltag der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

28 Punkte und neun Siege nach zehn Spieltagen sind für Leverkusen neue Vereinsrekorde. Zuvor gelang eine solche Ausbeute nur dem FC Bayern in den Saisons 1980/81, 2012/13 und 2015/16 - am Saisonende wurden sie immer Meister.

Für Union Berlin läuft es in dieser Saison deutlich schlechter: Die Köpenicker sind seit 329 Bundesliga-Minuten, also seit knapp 5 ½ Stunden torlos.

Es droht bei dieser Negativstatistik gar die Einstellung des Vereinsrekords: Im Frühjahr 2023 blieben die Eisernen 359 Minuten in Folge torlos.

Vor fast genau einem Jahr reiste Union noch als Tabellenführer nach Leverkusen. Damals gewann Bayer - als Tabellensechszehnter mit 5:0.



So läuft es sportlich bei Bayer Leverkusen

Die Statistik zeigt es bereits: Noch nie war Leverkusen in der Bundesliga zum Saisonstart besser. Trainer Xabi Alonso hat der Werkself ein neues Selbstverständnis beigebracht, das die Fans bereits früh in der Spielzeit vom Titel träumen lässt. Doch nicht nur einige Anhänger glauben, dass ihre Mannschaft in dieser Saison ganz oben stehen kann. Immer mehr Experten loben die bisherige Konstanz Leverkusens und handeln Bayer ebenfalls als Titelkandidat. "Jeder Fußball-Fan in Deutschland und Europa sieht, was in Leverkusen gerade los ist", sagt Bayer-Anhänger Michel. Er ist Host im Leverkusener Fan-Podacast "Kreuzverhör". Dort spricht er mit anderen Anhängern regelmäßig über alles, was den Klub und seine Fans bewegt. "Zuletzt haben wir unser Auswärtsspiel bei Qarabağ Ağdam gewonnen - zwar nicht glanzvoll, aber das ist auch okay", blickt er auf die letzt Partie zurück.

Der Gegner-Experte Der längjährige Leverkusen-Fan Michel ist einer von vier Hosts des Fanpodcast "Kreuzverhör". Sie sprechen alle zwei Wochen über alles was Bayer und seine Fans bewegt. Den Podcast gibt es seit Sommer 2021.

Michel meint, dass das Zusammenspiel zwischen Alonso und seinen technisch versierten Spielern bereits sehr gut funktioniert. "Unser Kurzpassspiel, das schnelle Überbrücken des Mittelfelds, aber auch unsere Außenspieler, die je nach Gegner anders in Szene gesetzt werden: Der Spielstil von Xabi Alonso ist sehr komplex dahingehend, dass er viele Möglichkeiten hat, sich unterschiedlich auf die jeweiligen Gegner einzustellen." Union-Trainer Urs Fischer schätzte Leverkusen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel als die aktuell stärkste deutsche Mannschaft ein. "Sie wirken auf mich sehr souverän, stabil und eingespielt. Es ist eine Mannschaft, die vor allem spielerische Lösungen sucht", sagte der Schweizer am Samstag. "Sie haben den einen oder andere Unterschiedsspieler - gerade in der Offensive. Für uns gilt es, da weiterzumachen, wo wir in Neapel aufgehört haben."

Das bewegt die Fans

Holt "Vizekusen" in dieser Saison tatsächlich mal wieder einen Titel? Immer wieder blieb der Werkself in der Vergangenheit nur der zweite Platz, doch in diesem Spieljahr soll es tatsächlich mal wieder klappen. "Wenn man sich das erste Viertel der Saison anschaut und sieht, dass man mit Bayern oder Leipzig mithalten kann, denke ich schon, dass da ein Titel bei rumkommen kann", sagt Michel. "Als langjähriger Bayer-Fan ist es trotzdem schwierig zu sagen, dass wir Meister werden", sagt er lachend. Das Wort wolle er deshalb nur ungern in den Mund nehmen. "Wir sind aber auf jeden Fall gespannt, was noch kommt." Dabei wird auch die Zukunft von Star-Trainer Xabi Alonso eine Rolle spielen. Immer wieder wird der Spanier bereits jetzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht, für die er bereits als Spieler aktiv war. "Als Alonso vorgestellt wurde, hatte ich zunächst gemischte Gefühle", sagt Michel. "Er war natürlich ein unglaublicher Fußballer und hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Trotzdem war es durchaus ein Risiko, ihn nach Leverkusen zu holen. Wir standen im letzten Jahr echt nicht gut da und es war teilweise wirklich kritisch. Dann einen Coach ohne große Trainererfahrung zu holen, war schon risikoreich", sagt Michel. Mittlerweile hat ihn insbesondere das charismatische Auftreten des 41-Jährigen und seine Art und Weise, Fußball an die Spieler und Fans zu vermitteln, überzeugt. "Man weiß nicht, was passieren wird, aber was er hier geschaffen hat, ist jetzt schon einmalig", meint Michel. "Es hat sich ein Hype rund um Leverkusen und eine besondere Verbidnung zwischen Mannschaft und Fans entwickelt. Diesen Moment sollten wir genießen."



Auf diesen Spieler muss Union achten

Der überragende Spieler bei Leverkusen ist in dieser Saison bislang Sommer-Neuzugang Victor Boniface. Der Nigerianer kam zu Saisonbeginn vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise ins Rheinland. In den ersten zehn Saisonspielen traf der 22-jährige robuste Stürmer bereits sieben Mal und bereitete weitere fünf Treffer vor. Urs Fischer will den derzeitigen Ausnahmestürmer im Kollektiv stoppen. "Alleine wird es nicht gehen, es braucht alle", sagte der 57-Jährige. Leverkusen-Podcaster Michel will sich allerdings nicht auf einen Namen versteifen. Er verweist auf das gewonnene Pokalspiel in Sandhausen (5:2). "Da haben wir auf acht Positionen rotiert. Die Big-Four, wie ich sie jetzt mal nenne, aus Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz und Jeremie Frimpong stand dort nicht von Beginn an auf dem Platz", sagt er. "Bis zur 70. Minute ging das Spiel hin und her, es stand 2:2. Dann kamen diese vier Spieler rein und waren nur schwer zu fassen."

Die Stimmen der Trainer

Urs Fischer (Union Berlin): "Die Leistung in Neapel hat etwas Hoffnung und ein Lächeln zurückgebracht. Es war wichtig, die Negativserie zu durchbrechen. Mir müssen versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen. Die Mannschaft hat stabiler gewirkt und wir haben unser Union-Gesicht gezeigt." Xabi Alonso (Bayer Leverkusen): "Die Situation bei Union ist nicht normal. Es waren viele Spiele, die sie nicht verdienen zu verlieren. Es ist immer noch eine sehr starke Mannschaft, sie lassen nicht viele Torschüsse zu. Wir erwarten ein schwieriges Spiel. Wir müssen mit Qualität, Kontrolle und guter Energie spielen, um das Spiel zu gewinnen."





So könnte Union spielen

Trotz des guten Auftritts und des kleinen Erfolgs in Neapel könnte Urs Fischer ein paar Änderungen in seiner ersten Elf vornehmen. Auf jeden Fall muss er den gesperrten Rani Khedira ersetzen. Für ihn dürfte Alex Kral im defensiven Mittelfeld starten. In der Verteidigung wird wohl wieder Robin Knoche für Paul Jaeckel beginnen. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass Nationalspieler Robin Gosens wieder den Vorzug gegenüber Jerome Roussillon erhält. Unions mögliche Startelf: Rönnow - Juranovic, Bonucci, Knoche, Leite, Gosens - Laidouni, Kral, Haberer - Becker, Fofana



Die Prognose

Trotz des kleinen Lichtblicks in Neapel befindet sich Union weiter in einer Ergebniskrise. Die Fischer-Elf wirkte zuletzt insbesondere in der Bundesliga arg verunsichert. Dieses Team trifft auf eine Leverkusener Mannschaft im Rausch. Es ist nur schwer vorstellbar, dass den Köpenickern ausgerechnet in Leverkusen die Wende gelingt und Union am Sonntag für eine Überraschung sorgt. Tipp des Gegner-Experten: "Wir spielen zuhause und haben eine lange Siegesserie hinter uns, Union hingegen eine Reihe an Niederlagen. 'Fußball-like' wäre es also, wenn Union den Sieg holt", sagt Michel lachend. "Und trotzdem gewinnen wir das Spiel, wenn alles normal läuft - 2:0." Redaktionstipp: Union wird zwar erneut eine engagierte Leistung zeigen, aber keine Punkte aus Leverkusen mitnehmen - 1:3.

