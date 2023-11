Unions Interimstrainer Marco Grote - "Den einen oder anderen an das erinnern, was ihn auszeichnet"

Do 23.11.23 | 18:51 Uhr

Marco Grote steht als Interimstrainer des 1. FC Union Berlin vor seinem Bundesliga-Debüt, wenn die Eisernen auf den FC Augsburg treffen. Im Interview spricht er über den Zustand der Mannschaft und die Zusammenarbeit mit Co-Trainerin Marie-Louise Eta.

rbb|24: Marco Grote, am Montag haben Sie Ihre Arbeit mit der Profi-Mannschaft des 1. FC Union Berlin aufgenommen. Wie sind Sie die Woche angegangen? Was war Ihnen an den ersten Tagen wichtig? Marco Grote: Gespräche. Wir haben uns viele Gedanken zur Trainingsplanung und den Abläufen gemacht, Videomaterial zum Gegner geschaut und dann mit jedem einzelnen gesprochen, um ihn kennenzulernen, zu verstehen, Eindrücke und Herangehensweisen zu sammeln. Das ist wahnsinnig wichtig und eine Basis von Zusammenarbeit und Vertrauen, dass man sich gegenseitig miteinander beschäftigt, kennenlernt, um Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Von Tag zu Tag haben wir die Trainingsarbeit mit Inhalten, die unter einem neuen Trainer zwangsläufig ein bisschen verändert sind, vorangeführt. Bevor Sie richtig mit Ihrer Arbeit begonnen haben, hatte die Mannschaft drei Tage frei. Wie wichtig war es für das Team – nach allem, was in den vergangenen Wochen passiert ist – den Kopf frei zu bekommen? Das war absolut wichtig und richtig. Unser erster Gedanke wäre gewesen, jeden Tag zu nutzen. Viel wichtiger sind aber manchmal andere Dinge. Nachdem wahnsinnig viele Tage vorher gefüllt waren, war es viel, viel wichtiger, rauszukommen, die Birne freizubekommen, sich zu erholen und Energie zu tanken. Die Fitness wird da sein. Alles auf links zu drehen macht sowieso keinen Sinn.

Was kann man als neuer Trainer in so einer kurzen Zeit verändern und anschieben? Du kannst alles ein Stück weit anschieben. Es verändert sich ja schon etwas durch uns (Grote und Co-Trainerin Marie-Louise Eta; Anm. d. Red.). Es ist eine andere Sprache, eine andere Ansprache, andere Inhalte, ein anderes Training, eine andere Analyse. Und trotzdem ist es Profi-Fußball. Es macht keinen Sinn, alles komplett zu verändern. Es geht eigentlich nur darum, den einen oder anderen an das zu erinnern, was ihn auszeichnet. Diese Freude wieder reinzukriegen, gepaart mit Inhalt, sich auf die nächste Aufgabe am Samstag komplett fokussieren zu können und wahnsinnig viel Bock darauf zu haben. Sie haben gesagt, dass Sie viele Gespräche mit den Spielern geführt haben. Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft? Einen total guten. Wir haben einen richtig guten Eindruck, wie offen sie sind und wie viel Freude sie entwickeln, weil sie eben alles andere auch ein bisschen abhaken und abstreifen können. Die Spieler sind offen für den einen oder anderen Aspekt und mit voller Freude bei jedem Trainingstag und in jedem Gespräch.

Marie-Louise Eta ist Ihre Co-Trainerin, war das auch schon im U19-Bereich. Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen Ihnen auf? Wir kennen uns schon ein paar Jährchen und so eine richtige Aufgabenteilung gibt es bei zwei Trainern auch gar nicht. Vieles machen wir zusammen, ob das das Mannschafts- oder Gruppentraining ist. Das ist eine ständige Absprache und ein Austausch zwischen uns: Wie siehst du dies? Wie siehst du jenes? Inhaltlich ticken wir sehr ähnlich, menschlich verstehen wir uns sehr gut. Sie ist etwas mehr für Analyse zuständig, wobei wir auch da in den letzten Tagen viel mit den Analysten zusammengesessen haben, weil wir sie ja vorher noch nicht so gut kannten. Die Ansprache am Samstag werde ich wohl machen – und ansonsten sprechen wir eh alles zusammen ab. Sie haben am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg von einer "Aufgabe" gesprochen, die Sie beim 1. FC Union übernommen haben. Gibt es für diese Aufgabe einen Zeithorizont? Herausforderung könnte man auch sagen. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Der Zeithorizont ist Samstag. Augsburg. Darauf ist alles ausgerichtet. Die Woche endet mit dem Wettkampf, darum geht es immer, daran richtet sich auf diesem Level alles aus. Es geht darum, jeden Tag Stück für Stück zu planen und inhaltlich zu nutzen. Alles andere wird man danach sehen. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Jakob Rüger, rbb Sport.

