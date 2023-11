So 05.11.23 | 16:06 Uhr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf den Zweitligisten Hamburger SV. Das ergab am Sonntag die Auslosung.

Die Begegnung wird am 5. oder 6. Dezember stattfinden. In der Runde der letzten 32 hatte Hertha sich am Mittwoch gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 durchgesetzt.