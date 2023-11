So 05.11.23 | 17:54 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Turbine Potsdam auch das sechste Spiel in Folge gewonnen. Bei der zweiten Auswahl des VfL Wolfsburg feierten die Brandenburgerinnen am Sonntag einen ungefährdeten 3:0 (3:0)-Erfolg.

Ena Taslidza traf doppelt für die Turbine, zunächst per Distanzschuss (29. Minute), dann per Kopfball (44.), das zwischenzeitliche 2:0 markierte Maya Han mit einer Direktabnahme (34.).