Hertha will den KSC in Freundschaft besiegen

Die Fans der Hertha und des Karlsruher SC haben Grund zur Freude: Zum ersten Mal seit fast 13 Jahren treffen die befreundeten Vereine am Samstag wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Sportlich stehen beide Klubs allerdings unter Druck.

Der gebürtige Karlsruher Niklas Scheuble (links im Bild) produziert den KSC-Fan-Podcast Die Wildpark-Bruddler seit vier Jahren. Damals spendete eine Vereinslegende gleich mal Rückenwind für das neue Format: Sean Dundee war als Gesprächpartner zu Gast. Seitdem sind insgesamt 70 Folgen entstanden. Gegründet hatte der in München lebende Scheuble das Format gemeinsam mit Fabian Herbers , der 2020 in Folge einer Krebserkrankung starb. Mittlerweile ist Boris Gradecak (rechts im Bild) die zweite Stimme des Podcasts.

So dominierte das Team etwa die Partie am 8. Spieltag gegen Holstein Kiel noch in der Anfangsphase, ohne allerdings ein Tor zu erzielen. Ein paar defensive Unachtsamkeiten später stand es schon 0:2, der KSC fand keine Antwort mehr. Auch gegen den SC Paderborn zeigte sich der KSC in der Vorwoche phasenweise stürmisch, war nach einem 0:1-Rückstand mit seinen Offensivleuten Igor Matanovic, Fabian Schleusener und dem im Sommer zum KSC zurückgewechselten Lars Stindl drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen – ohne Erfolg. Am Ende ging das Spiel mit 0:3 verloren.

Mittlerweile ist das Team von Trainer Christian Eichner auf den Relegationsrang abgestürzt. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen neun Spielen scheint der Begriff "Misere" zutreffend.