Ricardo Pietreczko ist bei der Darts-Weltmeisterschaft in London als letzter Deutscher ausgeschieden. Der gebürtige Berliner unterlag am Donnerstagabend in seinem Drittrundenspiel dem englischen Titelfavoriten Luke Humphries nach einer 3:1-Satzführung noch mit 3:4.

Der WM-Debütant zeigte anfangs eine starke, konzentrierte Leistung, lautstark angefeuert von vielen deutschen Fans. Doch die Partie kippte im fünften Satz, den Pietreczko trotz Führung noch abgab. Gegen Ende des Matches gelang dem 29-Jährigen dann nicht mehr viel, er traf kaum noch die Triple-Felder und konnte den sichtlich angespannten Humphries nicht mehr unter Druck setzen.