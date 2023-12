Nach zuvor fünf Siegen am Stück haben die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim eine Niederlage einstecken müssen. Gegen aufmerksam verteidigende und effektive Gäste fehlte es den Hauptstädtern vor allem an Effizienz.

Die Eisbären Berlin mussten nach fünf Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder eine Niederlage hinnehmen und die Tabellenführung abgeben. Am Sonntag verloren die Hauptstädter gegen die Adler Mannheim mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Yannick Veilleux erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die erst spät zu ihrem Spiel fanden und sich zu viele Zeitstrafen leisteten.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein zerfahrenes Spiel mit vielen harten Zweikämpfen und Zeitstrafen auf beiden Seiten. Die Gäste waren dabei das gefährlichere Team und gingen mit einem klaren Chancenplus in die erste Pause. Die Eisbären zeigten sich bis dahin gegen sehr kompakte Mannheimer zu ideenlos, insbesondere im Überzahl-Spiel. Im zweiten Drittel nutzten die Kurpfälzer ihre Überlegenheit aus: Tyler Gaudet traf im Powerplay, nachdem Manuel Wiederer kurzzeitig die Orientierung und seinen Gegenspieler aus den Augen verloren hatte.