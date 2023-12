Seit dieser Saison ist es Wettanbietern in Deutschland verboten, Quoten auf Trainerentlassungen anzubieten. Aber auch ohne diese Zahl als Beleg anführen zu können: Dass Urs Fischer in der Winterpause nicht mehr Union-Trainer ist, damit hätte vor der Saison niemand gerechnet.

Sie passten nicht in sein System. So spielte Volland häufig auf der falschen Position und Hollerbach gar nicht. Ihre Klasse zeigen sie erst seit Fischers Abgang. Es reicht nicht, einfach neue Spieler zu holen: Wer sich weiterentwickeln will, braucht einen gemeinsamen Plan.

Als Grund für Fischers Misserfolg identifizierten viele Beobachter eine vermeintlich veränderte Transferpolitik. Mit Stars wie Robin Gosens und Leonardo Bonucci habe Union seinen Weg verlassen. Das stimmt so nicht, schließlich verpflichtete Ruhnert schon in der Vergangenheit immer wieder Spieler, die einen größeren Namen als der restliche Kader hatten, Stichwort: Max Kruse.

Trotz der beispiellosen Negativserie von 16 Spielen ohne Sieg wurde Unions Mannschaft nie ausgepfiffen. Stattdessen erinnerten sich die Fans an einen alten Klassiker aus ihrem Liederheft und sangen bei Rückständen: "Always look on the bright side of life".

Damit erstaunten sie sogar einen 36-jährigen Routinier: "Das habe ich nicht oft in Italien erlebt, der Support ist schon verrückt", sagte Leonardo Bonucci als die Fans mal wieder trotz einer Niederlage bis zum Ende gesungen hatten.

In den letzten Monaten mussten die alten und die neuen Fans bei Union beweisen, dass sie noch leiden können. Es ist ihnen gelungen. Trotz der sportlichen Talfahrt, trotz des Endes des Fanlieblings Urs Fischer und trotz der Champions League-Spiele im ungeliebten Olympiastadion ist der 1. FC Union eine Einheit geblieben. Womöglich war es nach den letzten Jahren ganz gut, das mal wieder zu überprüfen.