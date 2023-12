Fußball-Regionalligist Energie Cottbus wird in diesem Jahr kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag mitteilte, wurden die verbleibenden Partien gegen den FSV 63 Luckenwalde am Mittwoch sowie gegen den FC Viktoria Berlin am Samstag abgesagt.