Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr Bundesliga-Auswärtsspiel bei den Angels Nördlingen am Samstagabend mit 67:64 gewonnen und ihren achten Pflichtspielsieg in Serie eingefahren. Marie Bertholdt legte mit 21 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double auf und war erfolgreichste Werferin auf Seiten der Berliner. Deeshyra Thomas steuerte 17 Zähler zum Sieg bei.

Das Team des Cheftrainers Cristo Cabrera kam nicht gut in die Partie, während die Gastgeberinnen im Verlauf der ersten Hälfte immer besser ihren Rhythmus fanden und mit einer 35:27-Führung in die Kabine gingen. Erst im vierten und letzten Abschnitt kämpfte sich Alba konsequent zurück – dank guter Team-Defense und einem Übergewicht an den Brettern. Anderthalb Minuten vor dem Spielende war es dann Deeshyra Thomas, die ein Drei-Punkt-Spiel vollendete und Alba in Führung brachte. Diesen Vorsprung retteten die Hauptstädterinnen schließlich über die Zeit.

Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) empfangen die Alba-Frauen zum Heimauftakt im Jahr 2024 die Panthers aus Osnabrück in der Sömmeringhalle.