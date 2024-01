Acht Punkte liegt Hertha BSC auf einen Relegationsplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga zurück. Warum der Aufstieg trotzdem noch klappen könnte und was der Stadtrivale vom 1. FC Union Berlin damit zu tun hat. Von Till Oppermann

Zu dieser Vorstellung gehört auch Bundesliga-Fußball. Damit Hertha in dieser Saison noch Chancen auf den Aufstieg hat, müssen Leistner und seine Mitstreiter schnell eine Siegesserie starten. Nach einer couragierten Leistung gegen Düsseldorf beginnen sie damit in Wiesbaden. Für Kay Bernstein und seine Träume, die bei Hertha weiterleben sollen.

Nur Hamburg und Schalke ziehen in der zweiten Liga mehr Zuschauer an als Hertha - gut, dass diese beiden Auswärtsspiele schon hinter Pal Dardais Mannschaft liegen. Zusätzlich dazu müssen auch Aufstiegskandidaten wie Kiel und Tabellennachbarn wie Nürnberg und Hannover noch nach Berlin reisen. Diese Kracherspiele wird das torgefährlichste Heimteam der Liga dafür nutzen, um sich Richtung Tabellenspitze zu kämpfen.

Hertha BSC will am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen. Offensivspieler Fabian Reese fällt weiterhin aus, aber nicht nur deshalb könnte das Spiel für das Team von Pal Dardai zur Geduldsprobe werden.

Berlin ist die deutsche Fußballhauptstadt. "Lächerlich!", werden Münchner antworten und auf die 34 Meisterschaften verweisen, die der FC Bayern (33) und der TSV 1860 (1) an die Isar geholt haben. Auch in Hamburg wird man den Kopf schütteln: HSV und St. Pauli haben schon 1977 ihr erstes Bundesligaderby gespielt. Aber wo sonst im deutschen Fußball außer in Berlin gab es in den letzten Jahren so viele starke Geschichten auf so engem Raum?

Unions Aufstieg aus der zweiten Liga bis in die Champions League, Herthas Talfahrt mit Lars Windhorst, Kay Bernstein, der Hertha neues Leben eingehacht hat, Unions Crash in der Hinserie und Derbys vor knapp 75.000 Zuschauern, die die ganze Stadt elektrisieren – das alles gehört in die Bundesliga und allein deshalb wird Hertha BSC wieder aufsteigen.