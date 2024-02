Hertha BSC und der Hamburger SV stehen sich am Samstag zum dritten Mal in der laufenden Saison gegenüber. Während Pal Dardai nach einer Krankheitswelle kreativ werden muss, gibt sich HSV-Trainer Tim Walter zuversichtlich.

Mit der Niederlage gegen den KSC am letzten Spieltag rutschte der HSV auf den 4. Tabellenplatz. Im Aufstiegskampf bleibt es aber weiter eng. Während St. Pauli mit 39 Punkten an der Spitze thront, liegen Fürth und Kiel (35) nur einen Punkt vor der Mannschaft von Tim Walter (34). "Das haben wir schnell aufgearbeitet. Wir wissen ja, woran es liegt", so der Trainer, der sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag sehr gelassen gab.

Ganz so sieht es die Fanszene nicht. "In Hamburg ist es ziemlich angespannt. Die Stimmung war nach dem Sieg auf Schalke gut. Nach dem Spiel gegen den KSC ist sie nicht mehr so gut. Das ist ein klassisches Auf und Ab", so Fernando Silva vom "Volksparkgeflüster"-Podcast. Berlin sei deswegen auch nicht zu unterschätzen.