Nur zehn Minuten später war es ein Kopfball nach Ecke, der Toma Ihlenburg das 2:0 für Meppen ermöglichte. Es war zugleich die Quittung für einen von Beginn an wenig überzeugenden Auftritt der Potsdamerinnen, wie auch Trainer Dirk Heinrichs gegenüber rbb|24 sagte: "Es war das allererste Spiel, wo man sagen muss, wir haben überhaupt kein Bein auf den Rasen bekommen." Man habe sich so viel vorgenommen, aber keine Spielerin habe ihr Leistung abrufen können, "warum auch immer", so Heinrichs.

So wie auch das 1:3 durch Meppens Vildan Kardesler in der 23. Minute, als eine Kopfballverlängerung im Mittelfeld genügte, damit Meppens Stürmerin allein auf das Potsdamer Tor zulief. Der anschließende Heber, der zum Treffer führte, firmierte immerhin unter dem Prädikat sehenswert.

Wer gehofft hatte, Turbine würde in der zweiten Halbzeit wie verwandelt agieren, musste sich anschließend getäuscht sehen. Eher lag noch eine höhere Niederlage in der Luft. Die gilt es am kommenden Spieltag, beim Auswärtsspiel in Jena, zu vermeiden. Dann ist der nun Tabellen-Vierte Turbine beim Tabellen-Fünften Carl Zeiss zu Gast. Doch für Potsdams Trainer Heinrichs ist ohnehin klar: "Es wird ein Fight bis zum Schluss. Jedes einzelne Spiel ist ein Endspiel."

Eines wie das gegen Meppen sollte sich allerdings so schnell nicht wiederholen, sollten die beiden Aufstiegsplätze nicht aus den Augen verloren werden. Immerhin: Bei nur einem Punkt Rückstand auf den Hamburger SV und den heutigen Gegner Meppen ist nach wie vor alles möglich.