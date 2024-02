Dem Berliner AK ist im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost ein wichtiger Sieg gelungen. Die Moabiter setzten sich am Sonntagnachmittag gegen den Tabellenletzten Hansa Rostock II mit 2:1 (1:0) durch. Dadurch rückt die Mannschaft des Trainer-Rückkehrers Volkan Uluc auf Platz 16 vor und hat vier Punkte zwischen sich und den einzigen sicheren Abstiegsplatz gebracht.

Hendrik Wurr brachte den BAK kurz vor der Pause in Führung (45. Minute), Ufumwen Osawe legte in der zweiten Hälfte aus der Distanz nach (72.). Julian Albrecht gelang zwar acht Minuten später mit einem fulminanten Volleyschuss der Anschluss (80.). In der Schlussphase konnten die Berliner jedoch dem Druck des Ostsee-Klubs standhalten und sich so den Dreier sichern.