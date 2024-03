Am Freitag startet Albas Frauen-Team in die Playoffs und hat die große Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Als beste Mannschaft der Hauptrunde sind sie nicht nur einer der Favoriten, sondern haben auch einen entscheidenden Vorteil.

Im Alba-Trainingszentrum in der Schützenstraße sind die Vorbereitungen auf die heiße Phase der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) voll im Gange. Trainer Cristo Cabrera gibt seinem Team noch den letzten Feinschliff für den Auftakt in die Playoffs und die Vorfreude seiner Spielerinnen ist bereits riesig.

Durch die Spitzenposition hat sich Alba das Heimrecht in den gesamten Playoffs – also auch einem möglichen Finale - gesichert. Die ersten beiden Spiele der Best-of-Five-Serien finden also in Berlin statt, genauso wie ein mögliches entscheidendes fünftes Spiel.

Wie viel das wert sein kann, zeigte bereits der Hauptrundenabschluss gegen Keltern. 2.400 Zuschauer kamen dafür in die Sömmeringhalle in Charlottenburg, in der sogar eine Zusatztribüne aufgebaut werden musste. "Das hat total viel Spaß gemacht. Die Halle war am beben und das hat uns viel Motivation gegeben", erinnert sich Flügelspielerin Theresa Simon.

Alle elf Heimspiele haben die Berlinerinnen in ihrem stimmungsvollen Wohnzimmer gewonnen. Das Heimrecht in einer möglichen Finalserie könnte also zum entscheidenden Vorteil werden. "Heimvorteil zu haben, ist toll - vor allem wenn man so eine laute Halle hat. Noch stehen wir aber nicht im Finale und ich mag es auch gar nicht so gerne, soweit vorauszuschauen", sagt Reuß.