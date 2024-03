Viktoria und BAK verlieren in der Regionalliga

So 10.03.24 | 16:25 Uhr

Viktoria Berlin hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost deutlich mit 1:5 (0:4) gegen Carl Zeiss Jena verloren.

902 Zuschauer im Stadion Lichterfelde sahen von Anfang an, dass die Gastgeber keine Chance haben werden. Schon nach vier Minuten brachte Cemal Sezer die Gäste in Führung. Nach 17 Minuten legte er mit seinem zweiten Treffer nach. Jenas Top-Torjäger Elias Löder per Traumtor (28.) und Justin Petermann (36.) entschieden die Partie dann noch vor der Pause endgültig. Der wütende Viktoria-Coach Semih Keskin wechselte schon zur Pause vierfach.

Das wirkte. Relativ kurz nach Wiederanpfiff erzielte Oleg Skakun mit einer abgerutschten Flanke, die zum Torschuss wurde das Tor für Viktoria. (56.). Es sollte ein Ehrentreffer bleiben, weil Löder (67.) mit seinem 16. Saison-Treffer rasch wieder auf vier Tore Abstand erhöhte.

Viktoria verpasste durch die Heimniederlage die Chance den Rückstand auf Tabellenführer Greifswald bei einem Spiel weniger auf neun Punkte zu verkürzen.