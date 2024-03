In einem zunächst verhaltenen Spiel war es der bis dato auffälligste Akteur, der das 1:0 für die Berliner erzielte. Flügelstürmer Gustav Christensen brachte den Ball in der 27. Minute aus kurzer Distanz im Tor der Babelsberger unter. Auch die zweite Halbzeit war von vielen Zweikämpfen geprägt, ehe Ex-Profi Änis Ben-Hatira zunächst die Latte traf (76. Minute). Zehn Minuten später klärte auf der Gegenseite Abwehrspieler Sebastian Weiland kurz vor der Linie gegen Cakmak.

Als sich das Spiel auf der Zielgeraden befand, musste Torschütze Christensen wegen einer Kopfverletzung behandelt werden. Die dadurch resultierende, insgesamt 16 Minuten währende Nachspielzeit hatte es dann in sich. Zunächst traf Daniel Frahn nach einem von Hertha-Torhüter Tim Goller verursachten Foul-Elfmeter zum 1:1 (90. +5). Drei Minuten später verwandelte der eingewechselte Ruwen Werthmüller einen Konter per Traumtor in den Winkel zum Sieg. Durch den Auswärtserfolg rückt der Hertha-Nachwuchs vorerst auf Rang 14 in der Tabelle und damit weg vom ersten, möglichen Abstiegsplatz der Liga. Babelsberg rutscht auf Rang sechs.