Die Volleyballerinnen des SC Potsdam müssen nach der Bundesliga-Zwischenrunde den vierten Tabellenplatz akzeptieren. Am letzten Spieltag vor dem Play-off-Viertelfinale unterlag die Mannschaft des Trainers Riccardo Boieri beim Dresdner SC trotz eines starken Beginns am Samstag mit 1:3 (25:21, 18:25, 13:25, 20:25). Die Brandenburgerinnen treffen nun in der Runde der letzten acht Mannschaften in einer "Best of three"-Serie auf den Fünftplatzierten VfB Suhl.