Zurück in der Erfolgsspur: Zwei Tage nach der Niederlage in Braunschweig hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga den nächsten Rückschlag gerade noch verhindert. Am Dienstagabend gewannen die Berliner vor 6.689 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die MLP Academics Heidelberg mit 96:89 (47:45). Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 21 und Sterling Brown mit 19 Punkten.