Nur zwei Jahre nach dem Aufstieg in die 1. Damen-Basketball-Bundesliga feiern die Basketballerinnen von Alba Berlin ihre erste Meisterschaft. Am Mittwoch setzte sich das Team um Kapitänin Lena Gohlisch im entscheidenden fünften Final-Spiel gegen die Rutronik Stars Keltern mit 68:53 (27:26) durch.

In den Anfangsminuten zitterten den Spielerinnen beider Teams merklich die Hände. Zahlreiche Turnovers und Fehlwürfe aus freier Position waren verantwortlich dafür, dass es nach knapp fünf Minuten vergleichsweise punktearm zuging, Berlin lag mit 5:4 in Führung.

Das vorangegangene Aufeinandertreffen in der Berliner Sömmeringhalle hatte das ansonsten heimstarke Alba Berlin zehn Tage zuvor überraschend deutlich mit 47:68 verloren. Eine erneute Heimpleite im entscheidenden Finalspiel galt es für die Gastgeberinnen unbedingt zu verhindern, entsprechend lautstarke Unterstützung erhielt die Mannschaft von den Rängen in der mit 2.400 Zuschauern ausverkauften Berliner Halle.

Doch die Berlinerinnen kamen getragen vom frenetischen Publikum immer besser ins Spiel: Mulligan traf den ersten Dreier des Spiels, Deshyra Thomas zog innerhalb kurzer Zeit zwei Fouls und verwandelte die fälligen vier Freiwürfe allesamt und aus der weiten Halbdistanz war Laina Snyder erfolgreich. So gingen die Gastgeberinnen mit einer 27:26 Führung in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang war die Partie geprägt von zahlreichen Turnovers und teilweise verzweifelten Abschlüssen wegen erbarmungslos verrinnender Shotclock. Auch Kapitänin und Aufbauspielerin Lena Gohlisch brachte an diesem Tag wenige Versuche im Korb unter, doch einmal mehr brillierte sie mit rasantem Zug in die Zone und gedankenschnellen Zuspielen. So auch in den letzten Sekunden des dritten Viertels, als sie die freistehende Nina Rosemeyer bediente, welche gleichzeitig mit der ertönenden Viertel-Abschlusssirene einen Dreier zur 43:42-Führung versenkte.

Im letzten Viertel gelang es den Berlinerinnen immer häufiger, auch in hitziger Atmosphäre den Ball geduldig laufen zu lassen, bis die am besten postierte Spielerin gefunden war für den Abschluss. Deshyra Thomas übernahm zunehmend die Verantwortung, setzte Mitspielerinnen in Szene und traf ihre eigenen Würfe eiskalt.

Drei Minuten vor Ende der Partie, als die meisten der 2.400 Zuschauer schon längst nichts mehr auf ihren Sitzen hielt, sorgte Snyder für die Vorentscheidung: Mit Ablauf der Wurfuhr traf sie ihren Dreipunkte-Versuch und brachte ihre Mannschaft mit zehn Punkten in Front. Sichtlich demoralisierte Keltenerinnen ließen sich direkt danach von Marie Bertholdt den Ball abjagen, die allein auf den Korb zusprintete und den Layup problemlos verwandelte.

Die Berlinerinnen sollten sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen und krönten sich zum neuen deutschen Meister.