So sieht ihr Auto von außen wie ein klassischer Kompakt-SUV aus. Innen ist es jedoch eine Maßanfertigung: Aus dem Lenkrad ragt eine Halterung, "Gabel" genannt. In diese führt Böttcher ihre Hand und kann das Auto so einhändig steuern. Die andere Hand braucht sie für die Beschleunigung: Statt eines Gaspedals im Fußraum benutzt Böttcher einen Hebel, den sie nach unten drückt, wenn das Auto Fahrt aufnehmen soll. Schiebt sie den Hebel in die andere Richtung, bremst sie.

Dann die Strecke vom Parkplatz in die Schwimmhalle: zu Fuß normalerweise mühsam für Gina Gina Böttcher, die in Brandenburg an der Havel geboren ist. Doch dann zieht sie ein Skateboard aus dem Kofferraum und gleitet darauf über das Gelände.

Der Sprung ins Wasser, mit den Füßen voraus: Sie umgreift einen Ring, der vom Beckenrad baumelt, wartet auf das Kommando ihres Trainer Maik Zeh. Dann: "Go!" Und Böttcher stößt sich mit den Füßen von der Beckenwand ab und krault rücklings ihre Bahnen.