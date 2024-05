777 Partners, der Investor des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC, will einem Medienbericht zufolge seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA zum Verkauf anbieten. Wie die norwegische Plattform "Josimar" am Freitag berichtete, soll das Private-Equity-Unternehmen sein gesamtes Fußball-Portfolio zum Verkauf anbieten, nachdem es zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.

Zu diesem Portfolio gehören neben Hertha unter anderem auch der italienische Klub CFC Genua und der belgische Erstligist Standard Lüttich.

Die für "Josimar" schreibenden Investigativ-Journalisten Philippe Auclair und Paul Brown recherchieren seit Längerem zu den Umtrieben von 777 Partners. So berichteten sie bereits im Sommer 2023 zu den umstrittenen Finanzierungsmethoden des Hertha-Geldgebers und anhängigen Gerichtsverfahren in den USA.

Hertha BSC verwies auf rbb-Nachfrage auf eine Vereinsmitteilung vom 11. Mai. Darin hieß es: "An der Aktionärsstellung von 777 an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA gab es keinerlei Änderungen. Verfügungen über die Aktien von 777 bedürften aufgrund der satzungsrechtlichen Vorgaben ohnehin der Zustimmung von Hertha BSC."