Damit habe "die Group wesentlich zum wirtschaftlichen Sanierungskurs von Hertha BSC beigetragen." Es klingt wie Mitte April, als der Klub erstmals seit Langem ein positives Betriebsergebnis verkündete und die besondere Bedeutung von 777 Partners in diesem Prozess explizit hervorhob. Im aktuellen Tweet teilt der Verein auch mit, dass es an der Aktionärsstellung von 777 an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA keinerlei Änderungen gegeben habe. "Verfügungen über die Aktien von 777 bedürften aufgrund der satzungsrechtlichen Vorgaben ohnehin unserer Zustimmung", heißt es weiter. Übersetzt: Man sei kein Spielball, sondern habe Mitsprache.