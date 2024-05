Union Berlin braucht im Abstiegsduell in Köln dringend Punkte

Für Union Berlin geht es am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga um Wohl und Wehe. Die Eisernen müssen im Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr) unbedingt punkten. Sonst droht dem aktuell 15. der Tabelle sogar noch der direkte Abstieg.

Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Kontrahenten Köln (17./direkter Abstiegsplatz) und einem Zähler mehr als Mainz 05 (16./Relegationsrang) hat Union das sportliche Schicksal in den eigenen Händen. Bei einem Sieg in Köln und einer Mainzer Niederlage am Samstagabend gegen Dortmund wäre der Klassenverbleib sogar schon geschafft.