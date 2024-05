Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit 1:0 (0:0) gegen Rot-Weiß Erfurt gewonnen.

Den einzigen Treffer des Tages erzielte Ex-Profi Änis Ben-Hatira erst in der 90. Minute. Durch den Sieg dürften auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt sein. Hertha hat nun 35 Punkte und damit neun Punkte (und ein Spiel) mehr als Rostock II auf dem ersten, möglichen Abstiegsplatz.

Vor knapp 1.000 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark setzte Hertha-Trainer Stephan Schmidt auf Hilfe aus dem Zweitliga-Kader des Klubs. So starteten unter anderem Peter Pekarík, Bence Dardai und Nader Jindaoui. Die so aufgewertete Mannschaft bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Erst in der 30. und 31. Minute war es Bence Dardai, der Erfurts Torhüter mit zwei Versuchen aus der Distanz ernsthaft prüfte. Die nächste gute Möglichkeit bot sich dann erst nach der Pause. Einen Jindaoui-Freistoß parierte Erfurts Torwart-Talent Pascal Manitz gerade noch eben so. Auch die Gäste fanden so langsam ins Spiel und kamen zu Chancen. So musste Herthas Verteidiger Marlon Morgenstern für den bereits geschlagenen Schlussmann Tim Goller auf der Linie retten. Als kurz vor Ende der Partie alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, nahm sich der zuvor eingewechselte Ben-Hatira aus der Distanz ein Herz und traf zum wichtigen Sieg.