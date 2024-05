Konstant war in dieser Saison bei Hertha nur die Inkonstanz

Hertha BSC geht ohne Trainer Pal Dardai in die kommende Saison. Die Trennung hatte sich seit Wochen, ja Monaten abgezeichnet. Und sie ist richtig, weil dem Team Balance und Mut fehlten, kommentiert Lars Becker .

Konstant war in dieser Saison nur die Inkonstanz. Ja, der Anfang war kompliziert, erst zum Abschluss der Transferperiode Ende August stand der Kader, da hatte Hertha bereits die ersten drei Partien verloren. Mehr sei mit dieser Mannschaft in einer zur Übergangs-Saison ausgerufenen Spielzeit nicht möglich gewesen, war zu hören.

Die beiden designierten Aufsteiger St. Pauli und vor allem Kiel haben es vorgemacht: Holstein hatte einen ähnlich gravierenden Umbruch zu verkraften wie die Berliner, musste seine besten Spieler abgeben. Den Besten übrigens, Fabian Reese , an Hertha BSC. Aber Kiel hat mit einem deutlich geringeren Etat bessere Transfers getätigt, den deutlich attraktiveren und vor allem erfolgreichen Fußball gespielt. Das lässt sich von Hertha BSC nicht behaupten.

Doch: Es wäre mehr möglich gewesen. Hertha hat diverse Gelegenheiten verschleudert, ernsthaft in den Aufstiegskampf einzugreifen. Es gab immer wieder Spektakelfußball, aber die Balance zwischen Offensive und Defensive hat gefehlt - und oft genug der Mut. Das war gerade gegen die Top-Teams der Liga offensichtlich.

Aber auch alle Dardai-Kritiker - und die Zahl ist im Laufe der Saison erheblich gestiegen - werden seine Leistungen und Verdienste um Hertha BSC mit großem Respekt anerkennen. Der Rekordspieler, die Vereins-Ikone durch deren Adern nach eigener Aussage "blaues Blut" fließt, hat Hertha zweimal vor dem Abstieg gerettet, in seiner ersten und längsten Amtszeit ab 2015 den Klub sogar auf die europäische Bühne in die Europa-League geführt.

In Abstiegsgefahr geriet Hertha in diesen Jahren nie. 2021 war Dardai erneut als Retter erfolgreich. Die dritte und letzte Mission von Dardai, der erneute Weg in die Vergangenheit, ist jetzt gescheitert.