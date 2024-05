In der hektischen Schlussphase gab es zwei Platzverweise für Spartas Max Konrad (78./Notbremse) und Gäste-Co-Trainer Ousmane Bangoura (80./grobe Unsportlichkeit). Das Spiel war für einige Minuten unterbrochen, weil Fans zu nah am Spielfeldrand saßen.

Es war die Neuauflage des letztjährigen Endspiels, das Makkabi am 3. Juni 2023 im Mommsenstadion mit 3:1 nach Verlängerung für sich entschieden hatte. In der 1. Rundes des DFB-Pokals war Makkabi dann am VfL Wolfsburg (0:6) gescheitert. Den nationalen Pokal-Wettbewerb will Makkabi erneut erreichen.