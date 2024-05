Formel-E-Fahrer Wehrlein verliert in Berlin an Boden

Der deutsche Formel-E-Fahrer Pascal Wehrlein hat bei seinem Heimspiel in Berlin erst die Meisterschaftsführung abgebeben und dann an Boden verloren. Nachdem der Porsche-Pilot auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof im ersten Rennen am Samstag nur fünfter wurde, verpasste er auch beim zweiten Lauf am Sonntag das Podium und kam als vierter ins Ziel.