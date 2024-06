Die American Footballer von Berlin Thunder haben in der Gruppe East der European League Of Football (ELF) das Topspiel verloren. Am vierten Spieltag verlor das Team von Chefcoach Johnny Schmuck am Samstag bei den weiterhin ungeschlagenen Vienna Vikings mit 20:25 (7:0, 6:3, 7:14, 0:8) und hat nun jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto.