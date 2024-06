Berlin Adler holen dritten Sieg in Folge

So 16.06.24 | 18:12 Uhr

Nach schwierigem Saisonstart haben die Berlin Adler in der German Football League (GFL) die Wende geschafft. Am Sonntag setzten sie sich auswärts bei den Paderborn Dolphins mit 44:33 (16:17) durch und holten damit ihren dritten Sieg in Folge.