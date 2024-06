Football-Derby in der Hauptstadt: Am Samstagabend haben sich die Berlin Adler in der German Football League (GFL) mit 27:18 (7:9) gegen die Berlin Rebels durchgesetzt.

Doch in der zweiten Hälfte kam die Offensive der Adler dann immer besser ins Rollen, besonders im vierten und letzten Spielabschnitt, den sie mit 13:2 für sich entschieden. Am Ende gingen sie somit als verdienter Derbysieger vom Feld.

Im Poststadion hatte das Team von Head Coach Zach Cavanaugh in den ersten beiden Vierteln noch Probleme und erzielte erst im zweiten Viertel den ersten eigenen Touchdown, ihren einzigen in der ersten Hälfte.

Für die Berlin Rebels steht in der kommenden Woche schon das nächste Lokal-Derby an: Am Samstag (15.06., 16 Uhr) gastieren die Hauptstädter in der GFL bei den Potsdam Royals. Die Adler sind einen Tag später (Sonntag, 16.06., 15 Uhr) bei den Paderborn Dolphins gefordert.